Fotografiile de pe rețele au condus la controlul averii unei primărițe din Ștefan Vodă.

Primărița comunei Răscăieți din raionul Ștefan Vodă, Liudmila Zagoreț, a fost vizată de un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a găsit nereguli în declarațiile sale de avere.

Potrivit ANI, aleasa locală ar fi omis să declare mai multe bunuri ale familiei, inclusiv un automobil Mercedes deținut de soțul său, evaluat la peste 500.000 de lei, informează tvrmoldova.md.

Potrivit actului de constatare emis de Autoritate, în urma unei sesizări din oficiu, întemeiate pe informații publice și pe postări de pe rețelele sociale, ANI a constatat că primărița și familia sa ar fi efectuat anual cel puțin trei vacanțe nedeclarate. Verificările au vizat întreaga perioadă de exercitare a mandatului public de către Liudmila Zagoreț, începând cu 1 august 2016 și până la 17 octombrie 2025, și au fost extinse inclusiv asupra soțului acesteia.

În perioada supusă controlului, în ceea ce privește veniturile și cheltuielile declarate, au fost analizate mai multe tranzacții semnificative, inclusiv achiziția în ianuarie 2025 a unui automobil Mercedes GLC220D, în valoare de 570.000 de lei, achitat în tranșe din economii și din vânzarea unui alt vehicul. Potrivit calculelor efectuate, nu a fost identificat un deficit financiar nejustificat.

Referitor la vacanțe, primărița a declarat că sejururile din perioada 2022–2024 au fost achitate de copiii săi stabiliți în Scoția, cu excepția unei singure vacanțe în Turcia, din 2025, plătită din surse proprii și evaluată la peste 1.000 de euro.

Potrivit ANI, Liudmila Zagoreț nu ar fi declarat corespunzător mai multe bunuri imobile înregistrate pe numele soțului său în perioada 2018–2024.

Explicațiile primăriței

În explicațiile oferite, primărița a recunoscut omisiunile, pe care le-a pus pe seama unor erori de completare, a declarării duble a unor terenuri și a neatenției la prevederile legale.

„În declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2018–2024 a fost comisă o eroare: terenurile deținute în proprietate de soț au fost declarate dublu (…). Cu privire la neindicarea în declarația de avere și interese personale pentru 2024 a automobilului Mercedes GLC220D, dobândit și înregistrat pe numele soțului pe 9.01.2025, recunosc că nu am fost atentă la conținutul Legii nr. 133/2016, dar neapărat aș fi declarat acest bun mobil în declarația de avere și interes”, a declarat primărița din Răscăieți.

În general, pentru perioada 1 august 2016 – 17 octombrie 2025, Autoritatea nu a stabilit o diferență substanțială între veniturile declarate, averea dobândită și cheltuielile realizate de Liudmila Zagoreț împreună cu soțul său.