Fostul șef de la Fisc a scăpat de închisoare: Se gândește să scrie o carte

Nicolae Vicol, fost șef al Serviciului Fiscal de Stat în Guvernul lui Vlad Filat, acuzat de abuz în serviciu, a fost achitat la începutul lunii iunie de Judecătoria Chișinău pentru 5 din cele 7 capete de acuzare.

Pe două capete de acuzare a fost găsit vinovat, dar a fost eliberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție. În instanță, Vicol a declarat că „are ce povesti și se gândește să scrie o carte”, numindu-și dosarul „politic”, scrie tvrmoldova.md.

Eduard Bănăruc, fost adjunct al secretarului general al Guvernului Filat, de asemenea cercetat în dosar pentru complicitate la infracțiune, a fost achitat.

Nicolae Vicol a fost șef al Serviciului Fiscal de Stat timp de jumătate de an, din august 2012 până în februarie 2013. Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat reținerea sa pentru „comiterea mai multor acte de corupție”. Atunci, angajații CNA au făcut percheziții, inclusiv la Guvern, iar adjunctul secretarului general al Guvernului, Eduard Bănăruc, a devenit și el subiect al investigațiilor CNA. În mai 2013, CNA a anunțat transmiterea dosarului lui Vicol procurorilor, dosar care consta din „24 de volume ce conțineau 14 dosare penale conexe”. Atunci, atât Vicol, cât și Bănăruc făceau parte din PLDM — partidul aflat la guvernare.

Perchezițiile și reținerea lui Nicolae Vicol au avut loc pe fundalul tensiunilor politice dintre liderul PLDM Vlad Filat, care era prim-ministru, și democratului Vlad Plahotniuc, pe atunci prim-vicepreședinte al Parlamentului și demis prin votul deputaților PLDM și PCRM. Tot atunci au avut loc mai multe scurgeri de informații din dosar, care conțineau înregistrări ale convorbirilor telefonice ale lui Nicolae Vicol. În acestea, Vlad Filat îl roagă pe Vicol să influențeze anumite decizii în dosarele investigate de Serviciul Fiscal, iar Vicol îi cere subordonatului său din Hâncești să concedieze anumiți angajați pentru a face loc altora — mai loiali. Reprezentanții CNA și Procuraturii Anticorupție au negat implicarea în scurgerile de informații.

În total, în acest dosar au fost cercetate șase persoane: Nicolae Vicol, Eduard Bănăruc, un antreprenor, un inspector fiscal și doi foști angajați ai CNA.