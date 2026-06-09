Fostul șef al SPPS a primit o indemnizație de aproape 700.000 de lei la eliberarea din funcție.

Cel puțin asta reiese din declarația de avere și interese personale a soției sale, Zinaida Popa.

Într-un comentariu pentru portalul Agora, Vasile Popa a declarat că suma ar include plăți pentru concedii nefolosite și un recalcul salarial.

Potrivit declarației de avere și interese personale depuse de Zinaida Popa, în anul 2025, Vasile Popa ar fi obținut de la SPPS venituri indicate drept „salariu/concediale”, în sumă de peste 785.000 de lei, dar și o indemnizație la eliberarea din funcție de peste 692.000 de lei.

„Undeva 200 și ceva de mii este concediul nefolosit și restul deja e diferențe de salarii pe care le-am primit eu în 2013. Și în 2013 eu am beneficiat, la plecarea din serviciu, de 15 salarii. Acum, când am plecat, mi s-a făcut recalcul la aceleași 15 și mi s-au adăugat încă cinci salarii”, a explicat Vasile Popa.

Vasile Popa a îndeplinit funcția de director al SPPS în perioada 2023–2025. Acesta a fost eliberat din funcție în anul 2025, după ce președinta țării, Maia Sandu, a semnat un decret în acest sens, în urma cererii de demisie depuse de Popa.

În 2023, lui Popa i-a fost conferit gradul de general-maior al SPPS.