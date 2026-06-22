Fostul șef al SIS, vizat din nou în dosarul expulzării profesorilor turci.

Judecătoria Chișinău a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, privind expulzarea în Turcia în 2018, a celor cinci profesori de la Liceul „Orizont”.

Despre aceasta informează organizația Promo-Lex.

Cauza penală vizează transferul extralegal, în septembrie 2018, a cinci profesori de la Liceul „Orizont” către Turcia, caz în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în dosarul „Ozdil și alții c. Republicii Moldova”. Curtea a obligat statul să achite câte 25.000 de euro fiecărui reclamant cu titlu de prejudiciu moral, transmite unimedia.info.

Decizia instanței

Potrivit Promo-Lex, Procuratura a depus demersul la 22 aprilie 2026. Procurorul a cerut amânarea examinării cauzei privind acuzația de abuz de serviciu adusă lui Vasile Botnari și restituirea dosarului pentru reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și pentru identificarea altor participanți la operațiune.

Instanța a admis parțial cererea la 15 iunie 2026 în dosarul nr. 1-566/2026.

Instanța a aplicat articolul 326 din Codul de procedură penală. În decizie se menționează că măsura vizează reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și identificarea coautorilor.

Totodată, instanța a subliniat că această decizie nu pune la îndoială vinovăția deja stabilită a fostului director al SIS, care este definitivă.

Procuratura a solicitat restituirea dosarului împreună cu rechizitoriul. Totuși, instanța, invocând principiul certitudinii juridice și protecția împotriva dublei urmăriri penale (articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție), a returnat materialele fără rechizitoriu.

Decizia nu este definitivă

Încheierea nu se atacă separat, dar poate fi contestată odată cu sentința.

Contextul cazului

În dosarul „Ozdil și alții”, soluționat definitiv la 11 septembrie 2019, CEDO a constatat încălcarea articolului 5 §1 (dreptul la libertate și siguranță) și articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană.

Curtea a remarcat că reținerea reclamanților la 6 septembrie 2018 nu a fost nici legală, nici necesară. Operațiunea a fost organizată astfel încât să le fie restricționată posibilitatea de a se apăra.

Transmiterea lor autorităților turce a ocolit garanțiile legale interne și internaționale. De asemenea, Curtea a indicat că instanțele naționale au refuzat să examineze plângerile reclamanților privind deciziile de respingere a cererilor de azil și declararea lor persoane indezirabile.