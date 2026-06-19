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noi.md logonoi
19 Iunie 2026, 17:51
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Fostul președinte al raionului Florești, Ștefan Paniș, pierde litigiul cu ANI

Ștefan Paniș, tatăl fostului judecător Alexei Paniș, riscă să piardă aproape 270.000 de lei după ce instanța de fond a admis cererea Autorității Naționale de Integritate și a dispus confiscarea bunurilor considerate nejustificate.

Fostul președinte al raionului Florești, Ștefan Paniș, pierde litigiul cu ANI.
Fostul președinte al raionului Florești, Ștefan Paniș, pierde litigiul cu ANI.

În același timp, fostul funcționar a fost obligat să plătească o taxă de stat de peste 8.000 de lei. Potrivit portalului anticoruptie.md, decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău (sector Centru) în termen de 30 de zile, transmite noi.md.

În septembrie 2021, Autoritatea Naționale de Integritate (ANI) a stabilit că în perioada 2012-2020 Ștefan Paniș a achiziționat aproximativ 200 de terenuri agricole. Inspectorul de integritate a constatat o diferență semnificativă între bunurile declarate și cele efectiv dobândite de Paniș și soția sa.

Conform contractelor de vânzare-cumpărare, valoarea terenurilor achiziționate de Ștefan Paniș varia între 1.000 și peste 200.000 de lei. Astfel, inspectorul pentru integritate Alexandru Stavinschi a constatat o diferență semnificativă între bunurile declarate și veniturile obținute, în sumă totală de aproximativ 2 milioane de lei.

Din această sumă totală, pentru perioada 2012-2016, inspectorul a identificat o diferență evidentă de peste 1,6 milioane de lei. Pe baza legislației în vigoare anterior (până la intrarea în vigoare a legii privind Oficiul Național Anticorupție), inspectorul pentru integritate a sesizat autoritățile competente pentru efectuarea verificărilor privind încălcări fiscale și penale.

În ceea ce privește perioada 2016-2020, inspectorul a stabilit o diferență semnificativă de aproximativ 270.000 de lei, recunoscută ca sumă nejustificată. Din partea sa, Paniș, prin avocatul său, a reușit să justifice documentar o parte din bunurile care îi aparțin.

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