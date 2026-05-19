Fostul director al TRM, care și-a dat demisia, a primit un salariu de 827.000 de lei în 2025.

Despre aceasta se menționează în declarația sa de avere și interese personale, informează unimedia.info.

Potrivit documentului, Vlad Țurcanu a declarat un salariu anual de 827 364 lei, ceea ce înseamnă 68.940 lei lunar.

La capitolul bunuri imobile, Vladimir Țurcanu declară mai multe terenuri aflate în proprietate. Printre acestea se numără un teren de 0,15 hectare, dobândit în 2020 prin contract de vânzare-cumpărare, estimat la 10.000 de lei.

Totodată, acesta mai indicat două terenuri cu destinație agricolă, dobândite în 2021 prin contracte de donație, cu suprafețe de 0,8801 hectare și 0,6499 hectare. Valoarea cadastrală indicată pentru unul dintre terenuri este de 9.347 de lei.

În declarație este trecut și un automobil de model Ford Kuga, fabricat și dobândit în 2022, în leasing. Valoarea bunului este estimată la 23.500 de euro.

Vladimir Țurcanu a mai declarat mai multe datorii contractate în ultimii ani.

Acesta are un contract de leasing încheiat în 2022 cu O.C.N. MAIB Leasing SA, în valoare de 23.500 de euro, scadent în 2027, cu o rată a dobânzii de 7%.

De asemenea, ex-șeful TRM a declarat un credit contractat în 2024 de la MAIB SA, în valoare de 300.000 de lei, cu termen de rambursare până în 2029 și o dobândă de 8%.

Un alt împrumut este indicat de la persoana fizică Parascovia Sainsus, contractat în 2024, în sumă de 34.000 de euro, scadent în 2026, fără dobândă.

Reamintim că cetățenii și politicienii din Moldova și România și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că țara noastră a acordat doar 3 puncte vecinilor la „Eurovision”, în timp ce juriul român a oferit Moldovei 10 puncte. După valul de critici, șeful TRM Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează.