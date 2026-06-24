Fostul director adjunct al SIS, lipsit de cetățenia R. Moldova, riscă să rămână și fără cea română.

Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, lipsit de cetățenia Republicii Moldova, riscă să rămână și fără cetățenia română.

Potrivit presei române, cazul lui Alexandru Balan urmează să fie examinat în curând de comisia de specialitate din România.

Aceasta ar putea fi a doua decizie de retragere a cetățeniei lui Balan. La 24 iunie, președintele Maia Sandu a semnat un decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova, informează rupor.md.

Anterior, Balan a fost extrădat din România în Moldova, iar apoi predat Belarusului în cadrul unui schimb internațional de deținuți. Înainte de aceasta, Sandu a semnat un decret de grațiere, ceea ce a permis realizarea schimbului.

În aprilie 2026, Judecătoria Chișinău l-a condamnat în lipsă pe Balan la un an și șase luni de închisoare pentru divulgarea de informații secrete. De asemenea, i s-a interzis să ocupe funcții publice timp de doi ani și jumătate.

În România, împotriva lui Balan a fost deschisă o anchetă separată pentru suspiciuni de trădare de patrie.