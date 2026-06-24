Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, a rămas fără cetățenia R. Moldova. Decretul, semnat de Sandu.

Președintele Maia Sandu a semnat un decret prin care îi este retrasă cetățenia R. Moldova fostului director adjunct al SIS, Alexandru Balan.

Amintim că acesta a fost recunoscut oficial drept agent al KGB-ului din Belarus după ce a figurat într-un schimb de prizonieri în luna aprilie a acestui an. Potrivit informațiilor, pentru includerea sa în schimb a insistat personal dictatorul Lukașenko, transmite deschide.md.

Alexandru Balan era anchetat în cel puțin două dosare penale deschise în Republica Moldova și România. În septembrie 2025, fostul adjunct al SIS a fost reținut pe aeroportul din Timișoara de autoritățile române, fiind suspectat de spionaj în favoarea Belarusului.

Acesta ar fi transmis serviciilor secrete belaruse informații clasificate ce vizau direct România și partenerii săi din NATO și Uniunea Europeană. Dosarul a fost trimis în judecată în februarie, însă la mijlocul lunii aprilie Balan a fost extrădat în Republica Moldova.

La Chișinău, Alexandru Balan era cercetat încă din iulie 2025 într-un dosar privind tentativa de divulgare a secretului de stat. Procuratura nu a făcut publice detalii despre anchetă, invocând caracterul clasificat al cauzei.

Pe 14 aprilie, Judecătoria Buiucani a început examinarea dosarului, iar o zi mai târziu l-a condamnat pe fostul adjunct al SIS la un an și jumătate de închisoare.

Aflat în arest la domiciliu în România, Balan a semnat pe 9 aprilie, prin intermediul avocatului său, un acord de recunoaștere a vinovăției și a acceptat pedeapsa stabilită de procurori.

Pe 24 aprilie, acesta a fost extrădat la Chișinău. Trei zile mai târziu, pe 27 aprilie, a fost grațiat, iar în data de 28 aprilie a ajuns în Belarus, unde a fost întâmpinat cu flori.