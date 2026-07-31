Fostul buncăr atomic sovietic din Moldova va fi transformat într-un laborator de artă contemporană.

Un buncăr, situat în pădure, lângă satul Olișcani, nu departe de Șoldănești, este unul dintre cele mai mari buncăre militare subterane de pe teritoriul fostei URSS.

Acesta constă din două obiecte din beton armat cu diametrul de 36 m și adâncimea de 60 m. În apropiere, în pădure, se află clădiri neterminate cu mai multe etaje. Buncărul este îndrăgit de turiștii curioși, informează logos-press.md.

Acesta, de mult timp încercat să fie demolat. Printr-o decizie a Guvernului din 1996, buncărul a fost transferat de la balanța Ministerului Apărării la balanța Moldsilva. Atunci, în fața întreprinderii de stat care se ocupă de păduri, a fost pusă sarcina de a reface pădurea în acest loc.

În 2004, întreprinderea de stat Moldsilva a încheiat mai multe contracte pentru demolarea buncărului, însă nicio companie nu a început lucrările. În consecință, din 2015, nimeni nu a mai atins obiectul.

La treabă s-au apucat maeștrii artei contemporane

În prima etapă a inițiativei „Cantemir 2026” s-a format o echipă interdisciplinară de arhitecți, artiști și cercetători, care au studiat posibilitățile de reactivare culturală a spațiului abandonat prin intermediul instalațiilor și intervențiilor temporare create special pentru acest loc.

Rezultatele vor fi prezentate la evenimente expoziționale organizate în august 2026: la galeria Areal Böhler din Düsseldorf (Germania) pe 15 august și la galeria The Clay Table din Haga (Țările de Jos) pe 17 august.

Ce înseamnă 72 hours to Colony

Denumirea „72 de ore până la colonie” trimite la intervalul standard european de timp pentru reacție rapidă în situații de urgență.

Trimiterea a fost reinterpretată ca simbol al renașterii culturale a spațiului abandonat, destinat inițial utilizării doar în cazul unui conflict nuclear.

Intervenția artistică are loc în fosta clădire-buncăr, scoasă din uz în 1991, unde echipa a recreat mai multe încăperi accesibile fără echipament de speologie, situate la o adâncime de la 5 la 10 metri sub nivelul solului.

În lipsa infrastructurii și a alimentării cu energie electrică, artiștii și arhitecții au creat la fața locului instalațiile Tendom Rooms și Sound Scape Object 1180, folosind exclusiv materiale aduse la loc. Cele două instalații oferă o interpretare contemporană a spațiilor tehnologice abandonate cu mai bine de trei decenii în urmă, transformând aceste spații într-un laborator experimental dedicat memoriei, arhitecturii și legăturii dintre patrimoniul industrial și arta contemporană.

Lucrările realizate în această etapă reprezintă prima fază a cercetării artistice. Scopul abordării este pregătirea pentru proiecte viitoare, mai ample, care vor include construcții de protejare a spațiului și realizarea unor instalații arhitecturale și artistice permanente, accesibile publicului.

Proiectul „72 de ore până la colonie” se desfășoară în parteneriat cu Facultatea de Urbanism și Arhitectură, Institutul Național al Patrimoniului, SHARE Architects, Webspire, The Broich H. Group, Revista Arhitectura, Igloo și Zeppelin. Proiectul este cofinanțat de Institutul Român pentru Cultură în cadrul programului de finanțare a proiectelor culturale destinate pieței internaționale.