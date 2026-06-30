Fost viceministru de Interne, condamnat la opt ani de închisoare.

Fostul viceministru al Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban, a fost anunțat în căutare națională.

Fostul oficial, propus în această funcție de fostul ministru de Interne, Dorin Recean, în 2013, urma să fie condamnat astăzi de Judecătoria Chișinău, pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale.

Conform unui document al Inspectoratului General al Poliției, publicat de PulsMedia, se cere reținerea lui Ceban, pentru că a fost condamnat la 8 ani de pușcărie cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Autenticitatea documentului a fost confirmată de sursele TVR Moldova.

În 2022, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat trimiterea în judecată a dosarului de învinuire a fostului viceministru de Interne, responsabil de crearea și dirijarea unui grup criminal organizat, care a filat doi procurori anticorupție în octombrie 2020. Pentru atingerea acestui scop, învinuitul ar fi creat un grup în cadrul organizației criminale „Plahotniuc”, iar membrilor recrutați le promitea salarii „nu mai mici decât la un angajat al MAI”.

În cazul unuia din membri, responsabil de elaborarea notelor informative privind acțiunile ilegale de filare, acesta primea lunar 20.000 de lei, potrivit materialelor dosarului. Astfel, pe lângă filarea unui procuror anticorupție și a unui adjunct al Procuraturii Anticorupție, grupul ar fi colectat informații și despre alte persoane care vizitau instituția, în legătură cu dosarul denumit generic „Frauda bancară” în care era vizat și învinuitul.

Pentru cine a lucrat Veaceslav Ceban?

În 2020, Ziarul de Gardă a constatat că „figurantul important din dosarul fraudei bancare” pentru care patru foști polițiști au organizat acțiuni de filaj în privința a doi procurori de la Procuratura Anticorupție era Ilan Șor, unul dintre cei mai importanți actori din dosarul fraudei bancare.

Cei patru reținuți au fost Valentin Corlăteanu, fost șef la Penitenciarul 9 Pruncul, tot el fost director adjunct al Departamentului Instituții Penitenciare, actuala Administrație Națională a Penitenciarelor, Vitalie Munteanu, fost șef al Penitenciarului 13, Gheorghe Sîrbu, ex-șef al Serviciului Securitate al Penitenciarului 13 și Ion Vîrtosu, ex-șef al serviciului Educativ din Penitenciarul 13.

Pe lângă cele patru persoane reținute, Zdg a aflat că în dosar sunt vizați Veaceslav Ceban, fostul viceministru de Interne și fost șef în cadrul Departamentului Instituții Penitenciare (DIP), dar și Petru Bârcă, fost șef adjunct la DIP. Cei doi nu au fost însă reținuți, pentru că ar fi părăsit țara și se află în România, deținând și cetățenia română.

Aureliu Colenco, unul dintre avocații lui Ilan Șor, a respins acuzațiile Procuraturii.

Acțiunile grupului erau coordonate de un partid politic

Potrivit materialelor dosarului, instrumentat cu sprijinul ofițerilor SIS și SPIA al MAI, acțiunile grupului infracțional erau tutelate neoficial sub umbrela unei unități responsabile de securitatea internă a unui partid politic. Conform Codului penal, crearea și conducerea unei organizații criminale se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de la 8 la 15 ani.

În 2017, Veaceslav Ceban a fost obligat să achite o amendă de 112.500 de lei, iar finul său, vameşul Stanislav Caraman, să plătească o amendă de 150.000 de lei pentru luare de mită. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Ceban urma să primească prin intermediul finului de cununie zeci de mii de euro mită pentru a soluționa favorabil un dosar. Astfel, finul de cununie al fostului viceministru, angajat al Serviciului Vamal, ar fi estorcat și primit 60 mii de euro de la un cetățean.

El a făcut acest lucru sub pretextul că ar avea influență, prin intermediul nașului, asupra unor procurori, în vederea emiterii unei decizii de scoatere de sub urmărire penală şi clasare a procesului penal în care denunţătorul era învinuit de fabricarea și punerea în circulație a cardurilor bancare.

Veaceslav Ceban a fost promovat de Dorin Recean în 2013

Pe 16 mai 2013 Guvernul Republicii Moldova l-a numit pe Veaceslav Ceban în funcția de viceministru al Afacerilor Interne la propunerea ministrului de Interne de atunci, Dorin Recean.

Până la această numire, Veaceslav Ceban a exercitat funcția de director interimar al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din cadrul Ministerului Justiției, pe care a deținut-o în perioada 2011–2013.

Născut la 31 octombrie 1971, în satul Cobusca Veche, raionul Anenii Noi, Ceban și-a desfășurat întreaga carieră profesională în structurile Ministerului Afacerilor Interne. De-a lungul anilor, a condus Direcția Antidrog (2009–2011), Direcția Misiuni Speciale (2008–2009), iar anterior a fost director adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane (2005–2007).

De asemenea, a ocupat funcții în cadrul Direcției Misiuni Speciale, Inspectoratului de Poliție Chișinău, Comisariatului de Poliție Centru și Detașamentului Special de Pază al MAI.

În ceea ce privește pregătirea profesională, Veaceslav Ceban este absolvent al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova. Anterior, a urmat studiile la Școala Medie Specială de Poliție a Ministerului Afacerilor Interne.