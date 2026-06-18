theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 11:42
253
Copiază linkul
Link copiat

Fost executor judecătoresc din Chișinău a bătut până la moarte o persoană: Riscă până la 15 ani de închisoare

Procuratura Chișinău a trimis în judecată un dosar penal împotriva unui fost executor judecătoresc, acuzat de vătămări corporale grave soldate cu decesul unei persoane.

Fost executor judecătoresc din Chișinău a bătut până la moarte o persoană: Riscă până la 15 ani de închisoare.
Fost executor judecătoresc din Chișinău a bătut până la moarte o persoană: Riscă până la 15 ani de închisoare.

Acuzatul riscă până la 15 ani de închisoare, transmite rupor.md.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în seara zilei de 16 noiembrie 2023, în apropierea unui bloc de locuințe din sectorul Centru. Inculpatul a lovit bărbatul de patru ori cu pumnul în zona feței, iar acesta a căzut și s-a lovit grav la cap. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgență, însă a decedat după 11 zile. Expertiza medico-legală a stabilit că leziunile suferite în urma agresiunii au constituit cauza directă a decesului.

Fostul executor judecătoresc nu își recunoaște vina. Procuratura menționează că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici