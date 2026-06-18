Fost executor judecătoresc din Chișinău a bătut până la moarte o persoană: Riscă până la 15 ani de închisoare.

Procuratura Chișinău a trimis în judecată un dosar penal împotriva unui fost executor judecătoresc, acuzat de vătămări corporale grave soldate cu decesul unei persoane.

Acuzatul riscă până la 15 ani de închisoare, transmite rupor.md.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în seara zilei de 16 noiembrie 2023, în apropierea unui bloc de locuințe din sectorul Centru. Inculpatul a lovit bărbatul de patru ori cu pumnul în zona feței, iar acesta a căzut și s-a lovit grav la cap. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgență, însă a decedat după 11 zile. Expertiza medico-legală a stabilit că leziunile suferite în urma agresiunii au constituit cauza directă a decesului.

Fostul executor judecătoresc nu își recunoaște vina. Procuratura menționează că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.