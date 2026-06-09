Fost carabinier și logodnica sa, judecați pentru exploatarea sexuală a mai multor minore.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cuplul recruta minore pentru servicii sexuale, informează rupor.md.

Întreaga schemă infracțională se baza pe vulnerabilitatea adolescenților. Tânăra de 19 ani, acuzată, studia într-un colegiu din Chișinău și chiar acolo căuta fete din familii modeste, astfel în rețeaua ei au ajuns două colege. A treia victimă, o elevă de liceu, a fost găsită de complici prin Telegram. Toate victimele aveau doar 16-17 ani și aveau o nevoie acută de bani: una dintre fete a recunoscut ulterior că dorea doar să-și cumpere un parfum. De fapt, fostul angajat al forțelor de ordine și logodnica sa își însușeau toți banii, plasau anunțuri pe Internet, transportau personal fetele la întâlniri și le obligau să ascundă față de clienți identitatea și vârsta lor reală. Potrivit anchetei, între deplasări, cei doi le-ar fi oferit minorelor substanțe narcotice.

Una dintre victime a fost constrânsă de inculpați să se mute din cămin în apartamentul lor, sub pretextul că astfel nu va mai cheltui bani pe taxi. Potrivit anchetei, aceasta era obligată să se întâlnească zilnic cu 4–5 persoane, iar când a încercat să plece, cei doi au amenințat că vor publica pe internet fotografii intime cu ea. O altă studentă era transportată la întâlniri aproape în fiecare noapte. Din cauza programului epuizant și a comportamentului agresiv al unor clienți, aceasta a început să sufere de dureri puternice.

Procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au pus capăt afacerii ilegale. Cuplul a fost prins în flagrant într-una din localitățile raionului Criuleni: au adus prima victimă cu un Audi A6 pentru un client care sărbătorea zgomotos onomastica de Sfântul Mihail. În prezent, victimele beneficiază de asistență psihologică, iar cei doi inculpați se află în arest preventiv, în așteptarea sentinței. Potrivit anchetatorilor, aceștia riscă inclusiv pedeapsa cu închisoarea pe viață. Totodată, oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea și a altor persoane implicate în rețea.