Forța Fermierilor va organiza un protest de avertizare în fața clădirii Guvernului.

„Această acțiune este o reacție la lipsa unor măsuri suficiente din partea autorităților pentru îndeplinirea cerințelor agricultorilor, exprimate în apelul către conducerea țării din 27 aprilie 2026”, se arată în comunicatul asociației, citat de rupor.md.

Organizația solicită exclusiv implementarea în agricultura Moldovei a standardelor europene. Restituirea integrală a accizelor producătorilor agricoli, cota redusă de TVA pentru sectorul agroalimentar, plăți directe pentru fiecare hectar, precum și compensarea majorării prețurilor la îngrășăminte. Toate acestea, după cum menționează asociația, sunt practici curente în Uniunea Europeană.

Fermierii invită să participe la eveniment reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Finanțelor, precum și toți deputații comisiilor parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară și pentru economie, buget și finanțe, indiferent de apartenența lor politică.

În organizație se subliniază că protestul nu are o motivație politică. Toți participanții vor fi îndemnați să se exprime exclusiv pe probleme agricole, inclusiv cu critici dure la adresa autorităților, iar prioritate la luarea cuvântului vor avea fermierii.