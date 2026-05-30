deschide.md
30 Mai 2026, 10:36
5 920
Focuri de armă la frontiera moldo-română: Mai mulți străini au încercat să treacă ilegal granița

Polițiștii de frontieră au reținut 14 persoane, inclusiv cetățeni străini, care intenționau să traverseze ilegal frontiera moldo-română.

Potrivit IGPF, în cadrul operațiunii, organele de drept au fost nevoite să recurgă la focuri de avertisment, transmite deschide.md.

Conform datelor prezentate, în noaptea spre 21 mai, în preajma localității Cuhnești din raionul Glodeni, polițiștii de frontieră au observat două automobile din care au coborât mai multe persoane cu bagaje voluminoase. La observarea echipelor de intervenție, grupul a încercat să fugă și să se ascundă.

Urmare a operațiunii desfășurate, persoanele au fost imobilizate și reținute.

Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova au fost reținuți opt bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani – trei cetățeni ai Nepalului și cinci cetățeni originari din Sri Lanka. Totodată, doi cetățeni ai Republicii Moldova, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați, fiind suspectați că aveau rolul de călăuze și asigurau transportarea migranților către zona de frontieră.

Concomitent, în baza schimbului de informații, autoritățile române au intervenit pe malul drept al râului Prut, unde au depistat alți patru cetățeni străini și o barcă gonflabilă utilizată pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit informațiilor preliminare, doi cetățeni din Sri Lanka reușiseră deja să treacă ilegal frontiera în România, iar un cetățean pakistanez și unul afgan ar fi urmat să faciliteze preluarea și transportarea migranților către state din vestul Europei.

În urma măsurilor de investigație, s-a stabilit că, fiecare migrant urma să achite între 4 000 și 4 500 de euro pentru organizarea traversării ilegale și continuarea deplasării către Uniunea Europeană.

În cadrul perchezițiilor și măsurilor speciale de investigație au fost ridicate telefoanele mobile ale suspecților, iar unul dintre automobilele folosite pentru transportarea migranților a fost indisponibilizat până la finalizarea anchetei.

Sursă
deschide.md
