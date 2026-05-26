Focare de pestă porcină africană și rabie: ANSA avertizează locuitorii a trei raioane.

Cazul de pestă porcină africană (PPA) a fost descoperit la un mistreț în satul Cioara din raionul Hâncești, iar două focare de rabie la câini au fost înregistrate în satul Vălcineț din raionul Călărași și în orașul Nisporeni, transmite rupor.md.

Din cauza riscului de răspândire a pestei porcine africane, fermierilor și deținătorilor gospodăriilor auxiliare le este interzis să folosească resturi alimentare de origine animală pentru hrănirea porcilor. Agenția face apel la respectarea strictă a regulilor de siguranță sanitară, să nu cumpere animale fără certificate veterinare și să nu achiziționeze produse din locuri neautorizate.

În legătură cu riscul de răspândire a rabiei, specialiștii instituției îndeamnă cetățenii ca, în caz de mușcături sau contact cu saliva animalelor, să spele imediat rana cu apă și săpun și să se adreseze urgent medicului. Despre animalul agresor trebuie anunțată subdiviziunea teritorială a agenției, pentru a proteja alte persoane și animalele domestice.

Instituția reamintește, de asemenea, despre interdicția de a introduce produse din carne de porc din țările vecine. Astfel de carne este confiscată și distrusă la frontieră din cauza riscurilor epidemiologice ridicate.

Pentru controlul situației în mediul sălbatic, agenția oferă o recompensă de 50 de euro fiecărei persoane care descoperă și raportează coordonatele locului unde a fost găsit un mistreț mort în pădure. Anul trecut, astfel de plăți au fost acordate deja pentru șase persoane.