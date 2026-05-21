Focar de Ebola în SUA: Aterizarea unui avion cu un pasager din Republica Democrată Congo, interzisă.

Despre aceasta, pe 21 mai, a anunțat corporația media britanică BBC, citând Biroul pentru Controlul Vamal și al Frontierei al SUA (CBP), transmite nv.ua.

Totodată, instituția nu a precizat dacă pasagerul a prezentat simptome ale virusului Ebola și nici când a fost ultima dată în Republica Democrată Congo.

Echipajul avionului a purtat măști după ce căpitanul a anunțat schimbarea rutei, a declarat pasagera zborului, Debora Mistor, pentru postul american CBS News.

Potrivit acesteia, pasagerii au fost informați despre schimbarea rutei cu patru ore înainte de aterizarea planificată.

„Cred că un număr suficient de mare de persoane s-au întrebat ce se întâmplă, deoarece după 30 de minute (căpitanul — n.r.) a revenit și a spus că vrea să confirme că totul este în regulă cu avionul, că nu există probleme tehnice și că schimbarea a avut loc exclusiv pentru că autoritățile SUA nu ne-au permis să aterizăm în SUA”, a declarat Mistor.

Potrivit ei, ulterior pasagerii au fost duși la Detroit cu același avion al companiei aeriene.

Apoi, Air France a confirmat presei americane că „la cererea autorităților SUA (zborul — n.r.) a fost redirecționat către aeroportul din Montreal după ce unui pasager din Congo, aflat la bord, i s-a refuzat intrarea în Statele Unite”, scrie BBC.

Potrivit CBP, SUA limitează intrarea persoanelor fără pașapoarte americane care au fost în ultimele trei săptămâni în Republica Democrată Congo, Sudanul de Sud sau Uganda.

„Actuala izbucnire a febrei Ebola a fost declarată de Organizația Mondială a Sănătății o urgență de sănătate publică de interes internațional. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au declarat că riscul pentru SUA este relativ scăzut, dar vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea bolii în țară”, scrie BBC.

Totodată, un american a fost confirmat pozitiv la test — este un medic care a lucrat cu un grup de misionari medicali în Republica Democrată Congo. El este tratat într-un izolator special al unui spital din Germania, au concluzionat cei de la BBC.

Pe 17 mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat izbucnirea Ebola (cauzată de virusul Bundibugyo) în Republica Democrată Congo și Uganda „o urgență de sănătate publică de interes internațional”.