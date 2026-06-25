FlyOne: Compania nu desfășoară activități investiționale.

Compania FlyOne a comentat decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) de a respinge aprobarea investițiilor.

Reprezentanții FlyOne au declarat că compania că nu desfășoară activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului și că nu a depus nicio cerere de autorizare la CEIISS.

„Activitatea companiei constă în prestarea serviciilor de transport aerian, prin operarea zborurilor regulate și charter de pasageri. FlyOne nu deține control, nu procură, nu ia în concesiune, nu intră în parteneriat public-privat, în privința de bunuri, active sau servicii care fac parte a domeniului de importanță pentru securitatea statului”, se arată în declarația companiei.

Compania afirmă, de asemenea, că nu deține careva restricții de oricare natură.

În prezent, FlyOne poartă un dialog activ cu autoritățile competente pentru a clarifica temeiul juridic, al acestei proceduri și motivele emiterii acelei decizii.

După cum au comunicat anterior și autoritățile, activitatea societății însăși, rămâne neafectată și se va desfășura în mod normal.

Compania activează în baza tuturor actelor permisive necesare și că respectă cerințele privind siguranța și conformitatea operațiunilor aeriene. FlyOne subliniază, de asemenea, că toate cursele sunt efectuate și vor fi efectuate în regim normal, conform orarului aprobat.

FlyOne își reafirmă angajamentul de a respecta legislația Republicii Moldova și de a coopera cu instituțiile statului în interesul pasagerilor și al partenerilor săi.