theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
25 Iunie 2026, 16:24
2 837
Copiază linkul
Link copiat

FlyOne: Compania nu desfășoară activități investiționale

Compania FlyOne a comentat decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) de a respinge aprobarea investițiilor.

FlyOne: Compania nu desfășoară activități investiționale.
FlyOne: Compania nu desfășoară activități investiționale.

Reprezentanții FlyOne au declarat că compania că nu desfășoară activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului și că nu a depus nicio cerere de autorizare la CEIISS.

„Activitatea companiei constă în prestarea serviciilor de transport aerian, prin operarea zborurilor regulate și charter de pasageri. FlyOne nu deține control, nu procură, nu ia în concesiune, nu intră în parteneriat public-privat, în privința de bunuri, active sau servicii care fac parte a domeniului de importanță pentru securitatea statului”, se arată în declarația companiei.

Compania afirmă, de asemenea, că nu deține careva restricții de oricare natură.

În prezent, FlyOne poartă un dialog activ cu autoritățile competente pentru a clarifica temeiul juridic, al acestei proceduri și motivele emiterii acelei decizii.

După cum au comunicat anterior și autoritățile, activitatea societății însăși, rămâne neafectată și se va desfășura în mod normal.

Compania activează în baza tuturor actelor permisive necesare și că respectă cerințele privind siguranța și conformitatea operațiunilor aeriene. FlyOne subliniază, de asemenea, că toate cursele sunt efectuate și vor fi efectuate în regim normal, conform orarului aprobat.

FlyOne își reafirmă angajamentul de a respecta legislația Republicii Moldova și de a coopera cu instituțiile statului în interesul pasagerilor și al partenerilor săi.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici