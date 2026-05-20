20 Mai 2026, 08:20
2 782
Copiază linkul
Link copiat
Fluxul turistic în Moldova a crescut cu 17,7%. Cei mai mulți oaspeți provin din Ucraina și România
În primul trimestru al anului 2026, numărul turiștilor în Moldova a crescut cu 17,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În intervalul ianuarie-martie, în țară au fost înregistrați 105,4 mii de oaspeți.
Majoritatea acestora — 65% (68,6 mii de persoane) — au fost cetățeni străini. Astfel de date au fost prezentate de Biroul Național de Statistică, scrie rupor.md.
- Liderii creșterii: cele mai populare au fost hotelurile și motelurile. Cererea pentru acestea a crescut cu 23,8%, fiind înregistrate 77,2 mii de oaspeți.
- Odihnă alternativă: cererea pentru pensiunile rurale (pensiuni rurale și agropensiuni) a crescut cu 10,4%, iar pentru sanatorii și complexe de sănătate — cu 11,1%.
- Principalul hub: centrul absolut de atracție a rămas Chișinău. Capitala a primit 79,1% din numărul total al turiștilor din țară.
Fluxul principal de vizitatori străini a fost asigurat de țările vecine. Clasamentul țărilor lider arată astfel:
- Ucraina — 26,8% din numărul total al nerezidenților
- România — 13,4%
- Italia și SUA — câte 2,4%
- Germania — 2,1%
- Turcia — 1,9%
Numărul total al nopților plătite în republică a crescut cu 3,6%, ajungând la 258,1 mii. Totodată, a fost înregistrată o schimbare în comportamentul călătorilor: durata medie a sejurului în Moldova s-a redus de la 3,8 la 3,4 zile.