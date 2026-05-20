rupor.md logorupor
20 Mai 2026, 08:20
Fluxul turistic în Moldova a crescut cu 17,7%. Cei mai mulți oaspeți provin din Ucraina și România

În primul trimestru al anului 2026, numărul turiștilor în Moldova a crescut cu 17,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În intervalul ianuarie-martie, în țară au fost înregistrați 105,4 mii de oaspeți.

Majoritatea acestora — 65% (68,6 mii de persoane) — au fost cetățeni străini. Astfel de date au fost prezentate de Biroul Național de Statistică, scrie rupor.md.

  • Liderii creșterii: cele mai populare au fost hotelurile și motelurile. Cererea pentru acestea a crescut cu 23,8%, fiind înregistrate 77,2 mii de oaspeți.
  • Odihnă alternativă: cererea pentru pensiunile rurale (pensiuni rurale și agropensiuni) a crescut cu 10,4%, iar pentru sanatorii și complexe de sănătate — cu 11,1%.
  • Principalul hub: centrul absolut de atracție a rămas Chișinău. Capitala a primit 79,1% din numărul total al turiștilor din țară.

Fluxul principal de vizitatori străini a fost asigurat de țările vecine. Clasamentul țărilor lider arată astfel:

  1. Ucraina — 26,8% din numărul total al nerezidenților
  2. România — 13,4%
  3. Italia și SUA — câte 2,4%
  4. Germania — 2,1%
  5. Turcia — 1,9%

Numărul total al nopților plătite în republică a crescut cu 3,6%, ajungând la 258,1 mii. Totodată, a fost înregistrată o schimbare în comportamentul călătorilor: durata medie a sejurului în Moldova s-a redus de la 3,8 la 3,4 zile.

rupor.md logorupor
