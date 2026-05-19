Flenchea: Dronele care intră în Moldova trebuie doborâte. Pentru asta avem armată.

El a declarat că situația este de mult timp anormală, iar măsurile diplomatice — note de protest și convocări ale ambasadorului — nu pot schimba situația, transmite Radio Moldova.

„Această situație este de mult timp anormală, iar jocul cu notele de protest și convocările ambasadorului rus nu pot schimba situația. Când spațiul nostru aerian suveran este traversat de aparate de zbor potențial explozive, este obligația statului și a forțelor armate să asigure siguranța cetățenilor. Pentru asta avem armată, plătim taxe și, printre altele, primim ajutor de la UE”, a declarat Alexandru Flenchea la emisiunea „În context” de la Moldova 1.

Flenchea a spus că cetățenii așteaptă acțiuni concrete, nu doar pași diplomați.

„Cetățenii Republicii Moldova așteaptă ca statul și forțele armate să înceapă în sfârșit să doboare aceste drone, nu doar să anunțe Rusia că le vedem. Dronele care zboară peste teritoriul nostru pot lovi ținte și dincolo de acesta, ceea ce ne afectează direct. Întrebarea este de ce nu sunt doborâte?”, a spus fostul oficial.

„Chiar și cu resursele noastre modeste, dar cu sprijinul UE, am putea cumpăra licențe de la ucraineni pentru producerea de drone antiaeriene. Ucraina deja le doboară cu mijloace mai ieftine, iar în 10 luni am putea pregăti personal pentru astfel de sarcini”, a explicat Flenchea.

Fostul vicepremier a subliniat că Moldova are dreptul la proteste diplomatice, dar acestea nu schimbă comportamentul Moscovei.

„Rusia ne amenință. Este dreptul nostru suveran și obligația statului să asigure siguranța cetățenilor”, a declarat el.

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat de mai multe ori, fapt condamnat de fiecare dată de autorități. Pe 13 mai, o dronă a traversat țara de la nord la sud, iar pe 8 mai un caz similar a dus la restricții temporare de trafic aerian în nordul țării.

Pe 18 mai, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, și a cerut explicații privind incidentele. Partea rusă nu a comentat situația.