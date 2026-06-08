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bani.md logobani
8 Iunie 2026, 14:11
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Fiecare al zecelea pasager al Aeroportului Chișinău în luna mai a zburat spre Antalya

Aeroportul Chișinău a deservit în mai 2026 un număr de 538.125 pasageri — cu 42.307 persoane mai mult decât în aceeași lună a anului precedent (când cifra a fost de 495.818 persoane).

Fiecare al zecelea pasager al Aeroportului Chișinău în luna mai a zburat spre Antalya.
Fiecare al zecelea pasager al Aeroportului Chișinău în luna mai a zburat spre Antalya.

Potrivit administrației aeroportului, rezultatul a depășit prognoza pentru această perioadă cu 40.625 de pasageri, ceea ce confirmă o creștere susținută a cererii pentru zborurile din și spre Chișinău, scrie bani.md.

Cea mai mare creștere a traficului de pasageri a fost înregistrată pe rutele către: Erevan, Barcelona, Larnaca, Berlin, Bruxelles, Praga, Atena.

Destinațiile recent deschise au atras în mai 25.431 de pasageri. În top trei cele mai solicitate rute noi s-au aflat: Bratislava, Wroclaw, Napoli, Copenhaga, Sofia, Alicante.

Antalya a devenit lider absolut printre toate destinațiile, acumulând 10,6% din totalul traficului de pasageri. Cu alte cuvinte, mai mult de unul din zece călători care au trecut prin aeroportul din Chișinău au zburat spre stațiunea turcească de la Marea Mediterană. Urmează: Istanbul — 9,8%; Sharm el-Sheikh — 5,6%; Londra — 5,5%.

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