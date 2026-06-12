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tvrmoldova.md logotvrmoldova
12 Iunie 2026, 21:49
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Fiecare al cincilea elev din Moldova se confruntă cu bullyingul

Bullyingul rămâne o problemă în şcolile din Republica Moldova. Unul din cinci elevi este victima acestui fenomen, o arată datele Ministerului Educaţiei.

Fiecare al cincilea elev din Moldova se confruntă cu bullying.
Fiecare al cincilea elev din Moldova se confruntă cu bullying.

Copiii ţinta bullyingului nu au încredere mereu să spună imediat unui adult drama prin care trec, transmite tvrmoldova.md.

Psihologul Ina Crasnojon consideră că premisele comportamentului agresiv se pot forma încă din copilăria timpurie. Potrivit ei, sentimentul de neînțelegere, lipsa de atenție și trăirile interioare devin adesea factori care ulterior se pot manifesta prin agresivitate față de colegi.

În ciuda măsurilor legislative și practice adoptate în ultimii ani pentru prevenirea și combaterea bullyingului, problema rămâne răspândită, în special în școli.

Psihologul liceului „Mihai Viteazul” din Capitală, Elena Căruță, subliniază că gestionarea acestor cazuri necesită un control îndelungat. Potrivit ei, după intervenția specialiștilor, situația trebuie monitorizată regulat cel puțin o lună, iar apoi supravegheată încă aproximativ jumătate de an pentru a preveni reapariția hărțuirii.

Experții remarcă că o luptă eficientă împotriva bullying-ului este posibilă doar prin colaborarea strânsă între școală, părinți și psihologi, precum și prin crearea unui mediu sigur și de încredere pentru copii.

Sursă
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