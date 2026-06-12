Fiecare al cincilea elev din Moldova se confruntă cu bullyingul

Copiii ţinta bullyingului nu au încredere mereu să spună imediat unui adult drama prin care trec, transmite tvrmoldova.md.

Psihologul Ina Crasnojon consideră că premisele comportamentului agresiv se pot forma încă din copilăria timpurie. Potrivit ei, sentimentul de neînțelegere, lipsa de atenție și trăirile interioare devin adesea factori care ulterior se pot manifesta prin agresivitate față de colegi.

În ciuda măsurilor legislative și practice adoptate în ultimii ani pentru prevenirea și combaterea bullyingului, problema rămâne răspândită, în special în școli.

Psihologul liceului „Mihai Viteazul” din Capitală, Elena Căruță, subliniază că gestionarea acestor cazuri necesită un control îndelungat. Potrivit ei, după intervenția specialiștilor, situația trebuie monitorizată regulat cel puțin o lună, iar apoi supravegheată încă aproximativ jumătate de an pentru a preveni reapariția hărțuirii.