Fermierii vor organiza un protest în fața clădirii Guvernului.

Asociația acuză autoritățile că nu și-au respectat promisiunile și că au depus „foarte puține eforturi” pentru salvarea fermierilor micro, mici și mijlocii aflați în dificultate financiară.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului organizației din 15 mai, unde a fost analizată situația privind revendicările înaintate autorităților într-o scrisoare publică din 27 aprilie. Reprezentanții asociației susțin că, în ultimii ani, agricultorii au trecut prin mai multe crize și că, în pofida declarațiilor oficiale, sprijinul promis nu s-a materializat, transmite bani.md.

Potrivit Forța Fermierilor, de la izbucnirea crizei generate de scumpirea carburanților și fertilizanților, agricultorii „au auzit despre ajutor doar din declarațiile unor demnitari în mass-media”, fără să beneficieze de măsuri reale de sprijin.

Organizația critică și intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA pentru producția agricolă la 20%, precum și faptul că Ministerul Agriculturii ar fi ignorat interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos în politica de subvenționare pentru următorii cinci ani.

„Tot mai mult se extinde un model foarte periculos al agriculturii, care facilitează expansiunea companiilor transnaționale”, avertizează reprezentanții asociației, care consideră că această tendință reprezintă o amenințare social-economică pentru Republica Moldova.

Până la protestul anunțat pentru 27 mai, reprezentanții organizației vor desfășura, în perioada 18–24 mai, mai multe întâlniri cu fermierii din teritoriu.

Printre principalele revendicări ale agricultorilor se numără sprijin financiar urgent pentru fermierii mici și mijlocii, rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în agricultură, restituirea parțială a TVA pentru motorină și fertilizanți, renunțarea la majorarea TVA pentru producția agricolă, introducerea plăților directe per hectar și crearea unor mecanisme de refinanțare pentru agricultorii aflați în dificultăți financiare.