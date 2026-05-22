Fermierii s-au pronunțat împotriva majorării TVA pentru producția agricolă până la 20%.

Asociația a declarat că o astfel de măsură ar putea fi o lovitură pentru fermierii micro, mici și mijlocii și a cerut autorităților să renunțe la această idee în forma propusă de Ministerul Finanțelor, transmite rupor.md.

„Forța Fermierilor” a afirmat că Moldova a încercat deja de două ori să meargă pe acest drum în guvernele lui Vasile Tarlev și Vlad Filat. Atunci, potrivit organizației, autoritățile au majorat cota cu rambursarea ulterioară agricultorilor a diferenței dintre 20 și 8 procente, însă ulterior au recunoscut greșeala și au revenit la cota redusă.

Asociația susține că în prezent sectorul agricol se află într-o situație dificilă, iar mulți fermieri ar putea să nu reziste unui nou experiment fiscal.

Asociația a atras, de asemenea, atenția că în multe țări din UE pentru lanțul agroalimentar se aplică o cotă zero sau redusă a TVA, ori se acordă facilități cel puțin pentru produsele alimentare de bază. Potrivit asociației, singura țară fără cotă redusă pentru produse, la care s-a referit ministrul Finanțelor, a fost Danemarca.

„Forța Fermierilor” avertizează că producătorilor micro, gospodăriilor mici și mijlocii le va fi dificil să transfere majorarea TVA în prețurile produselor agricole vândute. Asociația consideră că povara principală va cădea în cele din urmă pe producători.

Potrivit organizației, majorarea TVA ar putea duce la extinderea economiei subterane în sectorul agricol, falimentul accelerat al fermierilor mici, creșterea prețurilor la unele produse agroalimentare pentru consumatori și majorarea cheltuielilor bugetare pentru rambursarea TVA către câțiva exportatori, în special companii internaționale mari.

Totodată, asociația afirmă că nu se opune unificării TVA în domeniul agroalimentar ca atare și este gata să discute variante de soluționare a problemei. Totuși, în opinia „Forței Fermierilor”, acest lucru nu trebuie să se întâmple cu prețul falimentării fermierilor locali din zonele rurale.