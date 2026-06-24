Fermierii organizează un protest: Utilajele agricole ies pe drumuri.

Asociația Forța Fermierilor a anunțat mobilizarea producătorilor agricoli din mai multe raioane ale țării pentru organizarea unui protest cu tehnică și echipamente agricole.

Reprezentanții organizației susțin că acțiunile vor avea loc pe teritoriul țării în cadrul legii, în ciuda unor acțiuni de intimidare pe care le atribuie structurilor teritoriale ale Poliției, transmite unimedia.info.

Potrivit declarațiilor asociației, în ultimele zile au fost primite numeroase sesizări privind presupuse abuzuri din partea organelor de drept față de fermieri. Se afirmă că angajați ai Poliției din unele raioane au solicitat liste cu participanții și au contactat producătorii telefonic, recomandându-le să nu părăsească locuințele. De asemenea, asociația afirmă că un șef de direcție din Chișinău a solicitat prezența președintelui organizației la sediu, acțiune considerată ca fiind lipsită de temei legal. Reprezentanții fermierilor au criticat aceste măsuri, considerându-le o restrângere a dreptului constituțional la protest în contextul parcursului de integrare europeană al țării

În pofida presiunilor reclamate și a lucrărilor sezoniere în desfășurare, producătorii au confirmat participarea și au stabilit 13 locații de staționare a tehnicii agricole pe principalele rute din țară:

Cercul Râșcani - Costești: Locație unde urmează să vină fermierii din raionul Râșcani, care nu sunt membri ai asociației.

Locație unde urmează să vină fermierii din raionul Râșcani, care nu sunt membri ai asociației. Traseul Soroca - Otaci: Tehnică adusă la intrarea în orașul Soroca de către fermieri din raioanele Soroca și Drochia (non-membri).

Tehnică adusă la intrarea în orașul Soroca de către fermieri din raioanele Soroca și Drochia (non-membri). Traseul Fălești - Sculeni: Punct de adunare la intrarea în orașul Fălești pentru producătorii din Fălești și Sângerei.

Punct de adunare la intrarea în orașul Fălești pentru producătorii din Fălești și Sângerei. Traseul Chișinău - Soroca: Mobilizare la răscrucea Soroca a fermierilor din raioanele Telenești și Orhei.

Mobilizare la răscrucea Soroca a fermierilor din raioanele Telenești și Orhei. Traseul Orhei - Rezina: Staționare lângă satul Bușăuca pentru fermierii din Rezina și Orhei.

Staționare lângă satul Bușăuca pentru fermierii din Rezina și Orhei. Traseul Ungheni - Chișinău: Producătorii din raionul Ungheni se vor aduna pe centura de ocolire a orașului.

Producătorii din raionul Ungheni se vor aduna pe centura de ocolire a orașului. Traseul Chișinău - Dubăsari: Tehnică mobilizată lângă cotitura spre Criuleni de către fermierii din raionul Criuleni.

Tehnică mobilizată lângă cotitura spre Criuleni de către fermierii din raionul Criuleni. Traseul Chișinău - Ungheni: Fermierii din Strășeni, Nisporeni și Călărași vor staționa la cercul Bucovăț.

Fermierii din Strășeni, Nisporeni și Călărași vor staționa la cercul Bucovăț. Traseul Căușeni - Cimișlia: Punct stabilit în satul Sălcuța, la cotitura spre Tocuz-Ucrainca, pentru raionul Căușeni.

Punct stabilit în satul Sălcuța, la cotitura spre Tocuz-Ucrainca, pentru raionul Căușeni. Traseul Chișinău - Palanca: Producătorii din Ștefan Vodă vor aduce utilajele la cotitura spre Ștefan Vodă, în zona stației PECO Lukoil.

Producătorii din Ștefan Vodă vor aduce utilajele la cotitura spre Ștefan Vodă, în zona stației PECO Lukoil. Traseul Hâncești - Leova: Mobilizare în satul Sărata Nouă pentru agricultorii din raioanele Leova și Hâncești.

Mobilizare în satul Sărata Nouă pentru agricultorii din raioanele Leova și Hâncești. Traseul Cimișlia - Basarabeasca: Punct de întâlnire la intrarea în satul Abaclia pentru raioanele Basarabeasca și Cimișlia.

Punct de întâlnire la intrarea în satul Abaclia pentru raioanele Basarabeasca și Cimișlia. Centura Cahul: Staționare lângă punctul vamal Oancea pentru fermierii din raioanele Cahul și Cantemir.

Reprezentanții „Forța Fermierilor” au menționat că este foarte probabil ca la acțiunile de protest să se alăture și agricultorii din raionul Anenii Noi, care nu fac parte din asociație. Aceștia intenționează să aducă utilajele pe traseul Chișinău - Tiraspol, la intrarea în localitatea Anenii Noi. Organizația a precizat că va transmite presei în timp util orice modificare a programului sau a locațiilor.

Fermierii au anunțat o acțiune de protest de amploare pe 24 iunie. Asociația Forța Fermierilor acuză Guvernul de pregătirea majorării TVA în acest domeniu începând cu 1 octombrie.