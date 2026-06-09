Fermierii din raionul Fălești vor scoate tehnica agricolă pe traseu în semn de protest.

Membrii Asociației „Forța Fermierilor” din raionul Fălești vor scoate tehnică specială pe traseu pentru a atrage atenția autorităților asupra discriminării întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol, informează rupor.md.

Acțiunea va avea loc între orele 9:00 și 14:00. Potrivit organizatorilor, fermierii intenționează să amplaseze tractoare și echipamente agricole pe marginea traseului național Sculeni – Fălești. Nu se planifică blocarea totală a traficului, însă prezența tehnicii pe margini poate încetini circulația.

Potrivit reprezentanților asociației de profil, scopul principal al manifestației este protejarea gospodăriilor micro, mici și mijlocii de faliment și de condiții inegale pe piață.

Agricultorii au înaintat autorităților trei cerințe cheie:

- Introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe pentru fiecare hectar ocupat cu culturi cerealiere și oleaginoase;

- Neadmiterea creșterii poverii fiscale din cauza majorării planificate a cotei TVA pentru produsele agricole până la 20%;

- Asigurarea rambursării integrale a accizei pentru motorina utilizată în lucrările de câmp, începând chiar cu anul curent, 2026.

„Asociația „Forța Fermierilor” susține pe deplin acest protest. Vom oferi agricultorilor tot sprijinul juridic și organizatoric necesar și vom fi prezenți la fața locului împreună cu ei”, au declarat conducătorii organizației.

Până în prezent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a reacționat la protestul anunțat.