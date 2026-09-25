25 Septembrie 2026, 11:55
2 438
Copiază linkul
Link copiat
Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Fermierii din raionul Basarabeasca și-au scos tehnica pe traseu în semn de protest.
Fermierii din raionul Basarabeasca și-au scos tehnica pe traseu în semn de protest
Fermierii din raionul Basarabeasca au ieșit la protestul anunțat anterior în apropierea satului Abaclia. Ei acuză autoritățile statului de o atitudine neglijentă față de sectorul agroindustrial.
Potrivit reprezentanților Asociației „Forța Fermierilor”, la acțiune au fost scoase 20 de utilaje agricole, scrie deschide.md.
Anterior, fermierii au declarat că protestul este organizat pentru a atrage atenția opiniei publice asupra problemelor din agricultură.
Participanții la acțiune cer:
- menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și culturi oleaginoase;
- prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026;
- restituirea către producătorii agricoli a accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie - 1 decembrie 2026.
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?