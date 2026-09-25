Fermierii din raionul Basarabeasca și-au scos tehnica pe traseu în semn de protest

Fermierii din raionul Basarabeasca au ieșit la protestul anunțat anterior în apropierea satului Abaclia. Ei acuză autoritățile statului de o atitudine neglijentă față de sectorul agroindustrial.

Fermierii din raionul Basarabeasca și-au scos tehnica pe traseu în semn de protest.