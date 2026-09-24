Fermierii din raionul Basarabeasca anunță protest: 20 de persoane și 10 unități de tehnică

Agricultorii din raionul Basarabeasca se pregătesc să iasă la un protest de avertizare cu tehnica și utilajele agricole.

Acțiunea este programată pentru vineri, 25 septembrie, începând cu ora 9:00, pe drumul Cimișlia–Basarabeasca, în apropierea satului Abaclia.

Potrivit notificării prealabile depuse de Asociația Obștească „Forța Fermierilor”, la protest intenționează să participe circa 20 de persoane și aproximativ 10 unități de tehnică agricolă. Organizatorii au declarat că acțiunea va avea un caracter pașnic, relatează bani.md.

Fermierii spun că protestul este organizat pentru a atrage atenția asupra problemelor din sectorul agrar. Ei cer autorităților să ia măsuri în trei direcții.

Prima cerință este menținerea cotei TVA de 8% pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, agricultorii cer prelungirea licențierii importului de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026.

A treia cerință se referă la restituirea accizului pentru motorina achiziționată de fermieri în perioada 1 iunie – 1 decembrie 2026.

Asociația «Forța Fermierilor» a declarat că susține protestul și va oferi agricultorilor ajutorul necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor lor.

În notificarea prealabilă, organizatorii au indicat că scopul acțiunii este de a exprima protestul față de ceea ce ei consideră a fi atitudinea neglijentă a structurilor de stat față de sectorul agroindustrial.

Organizatorii au dat asigurări că acțiunea se va desfășura pașnic și au solicitat asigurarea ordinii publice în timpul protestului.