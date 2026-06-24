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24 Iunie 2026, 13:21
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Fermierii au blocat punctul de trecere a frontierei Cahul

În urma protestelor organizate de fermieri, accesul către punctul de trecere a frontierei Cahul este blocat temporar, anunță Poliția de Frontieră.

Fermierii au blocat punctul de trecere a frontierei Cahul.
Fermierii au blocat punctul de trecere a frontierei Cahul.

La această oră, circulația vehiculelor spre punctul de trecere nu este posibilă. Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului.

Șoferii sunt îndemnați să opteze, după posibilitate, pentru traversarea frontierei prin PTF Leova–Bumbăta sau Giurgiulești–Galați.

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