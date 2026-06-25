Fermierii au blocat punctele de control Leușeni și Sculeni

Din cauza protestelor organizate de fermieri, traficul prin punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni este temporar suspendat, anunță Serviciul Vamal al Moldovei.

În prezent, trecerea prin aceste puncte de control este imposibilă. La fața locului sunt autoritățile competente, care asigură ordinea publică și reglementează traficul rutier.

Șoferii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să aleagă rute alternative — prin posturile vamale Căușeni–Oancea, Giurgiulești–Galați sau Leova–Bumbăta.