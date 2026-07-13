Fermierii angajează muncitori din Asia: Tinerii din R. Moldova nu vor să se implice.

Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă.

În timp ce mulți moldoveni aleg să muncească peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh.

Lucrările agricole au termene foarte scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi mari financiare, spun fermierii, scrie moldova1.md.

Pomicultorul din raionul Telenești, Nicolae Pascal, gestionează o livadă intensivă de cireși, care se întinde pe o suprafață de 12 hectare. Agricultorul afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp.

„În țara noastră, tinerii nu vor să se implice în așa lucrări, salariile pe care le dăm nu sunt mici, dar nu găsim forță de muncă și credeți-mă, asta e o necesitate. Atunci când sunt sărbători religioase, nu vin la muncă. Dacă e o sărbătoare mai mare, că e sfântul Nicolai sau Andrei, nu vin la lucru”, a spus pomicultorul Nicolae Pascal.

Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă.

„Le achiți pe oră, nu fac nimic, dacă le dai pe volum, ei ți le rup și cu frunze, și crengi, le pun în container să fie mai multă cantitate. La noi, 140 de lei un container, dar ei vor pentru el nu 500-600 de lei, dar 1.000 de lei. Culeg necalitativ”, a menționat Tatiana Pavliuc.

La începutul acestui an a intrat în vigoare o modificare legislativă care permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în munci sezoniere. Cererea vine mai ales din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară.

„Lucrătorii străini sunt doar o alternativă a lucrătorilor care nu sunt care nu există în Republica Moldova. A fost introdusă noțiunea de agent de muncă temporară, ceea ce înseamnă că a apărut posibilitatea apariției unor agenții care iau responsabilitatea de la importul de personal până la acte, îi angajează pe companie și după asta, îi plasează temporar, atât cât este nevoie, la diferiți agenți economici”, a declarat Petru Maleru, șef la Asociația Agențiilor de Recrutare din R. Moldova.

Opiniile locuitorilor din țara noastră sunt împărțite în ceea ce privește angajarea muncitorilor străini în agricultură.

„Lasă-i să lucreze, să facă un ban, am două hectare de pământ și e pârloagă pentru că nu am cu ce să îl lucrez”.

„Este lumea noastră și vrea să muncească, nu plătesc bine, de asta și oamenii nu se duc”.

„Nu poartă străinii nici o vină pentru că sunt aduși încoace. Vreau să menționez că suntem un stat cu educația de tineret lenos un pic. Nu vor să lucreze, să muncească, asta e tot. Dacă vor vrea să muncească - nu va fi nevoie de adus de departe oameni străini pentru a munci aici”.

Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate: să asigure reguli clare, condiții decente și o integrare corectă a muncitorilor străini, astfel încât agricultura să poată asigura o producție de calitate și să rămână competitivă.