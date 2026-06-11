Fenomene meteorologice periculoase: IGSU face apel la vigilență maximă.

Potrivit meteorologilor, începând cu ora 15:30 a zilei de 11 iunie până la ora 21:00 a zilei de 12 iunie, pe teritoriul țării vor fi în vigoare Coduri Portocaliu și Galben de pericol. Salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste maximă vigilență și să urmeze instrucțiunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru a preveni incidente tragice, transmite rupor.md.

În legătură cu aceste riscuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să respecte următoarele măsuri:

curățați șanțurile de scurgere a apei și sistemele de evacuare a apei din apropierea locuințelor;

evitați deplasările și activitățile în aer liber în timpul avertizărilor, iar în cazul intensificării vântului, adăpostiți-vă în clădiri sau spații sigure;

este strict interzis să vă adăpostiți sub copaci, în apropierea stâlpilor de electricitate sau a altor obiecte care pot fi doborâte de rafalele de vânt;

în cazul acumulării unor cantități mari de apă, mutați-vă imediat în zone mai înalte; dacă sunteți blocați de inundații, urcați la etajele superioare ale casei sau pe acoperiș și solicitați urgent ajutor la numărul 112;

în timpul furtunii, deconectați energia electrică în casă și scoateți aparatele din priză; nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți udați sau stați în apă; de asemenea, închideți bine ferestrele, ușile și fixați obiectele din curte sau de pe balcon care pot fi luate de vânt;

părinților și persoanelor care au grijă de copii li se recomandă să monitorizeze permanent locația minorilor.

Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru șoferi:

reduceți viteza și adaptați conducerea vehiculului la condițiile meteo;

evitați traversarea porțiunilor de drum deja inundate;

opriți vehiculul într-un loc sigur, departe de copaci, panouri publicitare și linii electrice;

măriți distanța dintre vehicule și evitați manevrele bruște.

Administratorilor și chiriașilor lacurilor și iazurilor li se recomandă să verifice urgent starea sistemelor de evacuare a apei, digurilor și podurilor, precum și să organizeze monitorizarea permanentă a nivelului apei pentru a preveni revărsările și inundațiile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește: „În caz de situații periculoase, apelați Serviciul 112.”