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2 Iulie 2026, 21:38
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Femeile din Ștefan Vodă cer redeschiderea secției de obstetrică și ginecologie

Mai multe femei din raionul Ștefan Vodă i-au cerut ministrului Sănătății, Emil Ceban, să revină asupra deciziei de închidere a Secției de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă.

Femeile din Ștefan Vodă cer redeschiderea secției de obstetrică și ginecologie.
Femeile din Ștefan Vodă cer redeschiderea secției de obstetrică și ginecologie.

În cadrul unei întâlniri desfășurate la spital, acestea au susținut că reorganizarea afectează accesul femeilor la servicii medicale și au solicitat anularea ordinului emis de Ministerul Sănătății, transmite realitatea.md cu referire la studio-l.online.

Participantele la discuții au declarat că problema nu vizează doar maternitatea, ci întreaga activitate a secției de obstetrică și ginecologie, unde femeile beneficiau de consultații, tratament și îngrijiri pentru diverse afecțiuni.

Femeile au menționat că transferul maternității la Spitalul Raional Căușeni creează riscuri suplimentare, în special pentru locuitoarele din satele îndepărtate, unde drumul până la noua instituție medicală poate dura mult timp. Ele au anunțat că au adunat peste 5.000 de semnături pentru menținerea secției și sunt hotărâte să ceară revizuirea deciziei prin toate căile legale, inclusiv în instanțele internaționale.

În replică, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că reforma are la bază criterii medicale și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit acestuia, numărul redus al nașterilor, aproximativ 200 pe an, nu permite menținerea competențelor practice ale echipei medicale și nici asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru un act medical de înaltă calitate.

Ministrul a mai menționat că secția funcționa cu un deficit financiar semnificativ, iar concentrarea specialiștilor și echipamentelor în spitalul raional din Căușeni va permite creșterea calității serviciilor oferite.

Reamintim că, din 29 iunie, secția de obstetrică și ginecologie a Spitalului Raional Ștefan Vodă și-a sistat activitatea. Acum toate femeile însărcinate sunt trimise să nască la spitalul raional din Căușeni. Ministerul Sănătății subliniază că este vorba despre o reorganizare, nu despre reducerea personalului.

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