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realitatea.md logorealitatea
11 Iunie 2026, 10:01
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Femeile care fac catedra militară pot fi incluse în rezerva armatei la cerere

Toate femeile, după absolvirea cursurilor specializate de la catedre militare, vor putea fi incluse în rezervă și luate la evidență militară, dacă își vor dori acest lucru.

Femeile care fac catedra militară pot fi incluse în rezerva armatei la cerere.
Femeile care fac catedra militară pot fi incluse în rezerva armatei la cerere.

Precizările au fost făcute de responsabilii de la Ministerul Apărării, în cadrul ședinței Comisiei Securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament.

Conform funcționarilor, studenții nu vor mai urma cursuri la catedra militară din primul an de studii. Aceștia vor putea participa la asemenea instruiri din anul doi sau trei, informează realitatea.md.

Totodată, după finalizarea catedrei militare, tinerii nu vor mai primi gradul de sergent. Aceștia vor avea statutul de soldat, potrivit reprezentanților Ministerului Apărării.

Catedrele Militare din instituțiile de învățământ sunt monitorizate constant. Oficialii au mai precizat că pentru instruirile la specializate, studenții nu vor mai trebuie să achite. Costul cursurilor ar urma să fie acoperit de stat, începând cu 2030.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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