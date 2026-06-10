Femeie din Șoldănești, amendată pentru că a udat grădina cu apă din fântână: Explicația autorităților.

Despre acest caz s-a aflat acum două săptămâni, după ce o femeie a povestit despre situație pe rețelele sociale, susținând că inspectorii i-au explicat că apa din fântână este considerată potabilă și nu poate fi folosită pentru cultivarea legumelor, transmite rupor.md.

Femeia afirmă că și alți săteni s-au confruntat cu situații similare.

„Desigur, în cazul în care o femeie are propria grădină și o fântână obișnuită, ca mulți cetățeni, acest lucru este evident absurd. Trebuie să analizăm toate detaliile pentru a forma o opinie. Pentru că, dacă fiecare ar începe să sape fântâni în scopuri industriale, de exemplu, fără permisiune, cred că ați fi de acord că în acest caz sunt necesare autorizarea și monitorizarea”, a declarat Gheorghe Hajder.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a comunicat că amenda a fost aplicată în baza alin. (4) art. 109 din Codul contravențional pentru nerespectarea dimensiunilor și regimului de protecție a zonelor de protecție a râurilor și lacurilor, precum și a zonelor de protecție a apelor de coastă, și nu pentru utilizarea apei din fântână în sine.

Cu alte cuvinte, potrivit instituției, sancțiunea se referă la amplasarea sau utilizarea fântânii în zona de protecție a cursului de apă, o zonă în care activitatea este restricționată prin lege.

„Inspectoratul pentru Protecția Mediului și subdiviziunile sale teritoriale nu au emis și nu au aplicat sancțiuni administrative persoanelor fizice pentru utilizarea resurselor de apă în scopuri personale”, se arată în răspunsul IPM.