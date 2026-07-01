Familia polițistului de frontieră ucis la aeroport: Timp de trei ani nu am primit răspunsuri.

Se împlinesc trei ani de la atacul armat de pe Aeroportul Internațional Chișinău, un eveniment tragic care a lăsat răni adânci în societate și în familiile victimelor.

Cu această ocazie, sora polițistului de frontieră Serghei Muntean, ucis în misiune alături de agentul de securitate Igor Ciofu, a transmis un mesaj tulburător, subliniind că timpul nu a reușit să aline durerea și nici să ofere răspunsurile așteptate, transmite noi.md.

Mesajul familiei repune în discuție modul în care autoritățile au gestionat securitatea la frontieră în acea zi fatidică.

Sora polițistului, Mariana Gratilov Munteanu, a publicat pe rețelele de socializare o scrisoare deschisă plină de emoție, dar și de reproș subtil la adresa celor care ar fi trebuit să prevină incidentul. Ea se întreabă dacă pierderea fratelui său a fost inevitabilă sau dacă a fost consecința unor neglijențe instituționale.

„Au trecut trei ani, dar întrebările au rămas aceleași. Poate că nu voi afla niciodată toate răspunsurile. Însă un lucru îl cred cu aceeași tărie ca în prima zi: dacă fiecare și-ar fi făcut meseria cu aceeași responsabilitate, dedicare și onoare cu care și-o făcea Serghei, poate că această tragedie ar fi putut fi evitată”, a scris sora polițistului decedat.

Femeia a adăugat că Serghei și-a îndeplinit datoria până la capăt, cu prețul propriei vieți, asigurând publicul că memoria lui va rămâne vie prin respectul și recunoștința comunității.

Tragedia s-a produs pe data de 30 iunie 2023. Atunci, un cetățean străin, căruia autoritățile moldovenești i-au refuzat intrarea pe teritoriul Republicii Moldova din motive de securitate, a reușit să deposedeze un polițist de frontieră de arma din dotare în timp ce era condus spre zona de sterilizare pentru a fi expulzat.

Atacatorul a deschis focul în incinta aeroportului, ucigându-i pe loc pe polițistul Serghei Muntean și pe agentul de securitate Igor Ciofu, care a încercat să intervină pentru a neutraliza pericolul. Ulterior, agresorul a fost rănit în timpul asaltului trupelor speciale și a decedat la spital.

Incidentul a provocat ample anchete interne și demisii la nivelul structurilor de forță, însă ecourile sale continuă să marcheze dezbaterile privind siguranța națională.