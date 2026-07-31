Facturile restante pentru gaz sunt deja disponibile pentru plată.

630.678 de facturi pentru consumul de gaze naturale din luna iunie au fost emise și transmise de Energocom, anunță compania. Dintre acestea, 624 836 sunt destinate consumatorilor casnici, iar alte 5.842 – celor noncasnici.

Potrivit Energocom, facturile au fost transmise instituțiilor financiare pe 29 iulie, astfel că sumele pot fi deja vizualizate și achitate prin modalitățile obișnuite de plată. Totodată, 76 553 de facturi au fost expediate prin e-mail consumatorilor care au optat anterior pentru această metodă de recepționare, informează bani.md.

În total, pentru luna iunie au fost facturați 10,2 milioane de metri cubi de gaze naturale. Cea mai mare parte, circa 9 milioane de metri cubi, revine consumatorilor casnici, în timp ce consumatorilor noncasnici le-au fost facturate aproximativ 1,2 milioane de metri cubi.

Facturile au fost calculate la tariful în vigoare de 14,42 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus.

Energocom explică întârzierea emiterii facturilor prin trecerea la propriul sistem de procesare a plăților, care a necesitat testări și verificarea datelor. În această perioadă, compania a colaborat cu operatorii sistemelor de distribuție pentru colectarea și procesarea informațiilor necesare facturării.

Din luna iunie, Energocom gestionează în regim propriu evidența comercială, facturarea și deservirea consumatorilor finali de gaze naturale.

Compania precizează că pentru perioada de până la emiterea facturilor nu vor fi aplicate penalități sau majorări de întârziere. Termenul-limită pentru achitare este calculat de la data emiterii și este indicat pe fiecare factură.