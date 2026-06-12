Facebook are probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în Moldova.

Potrivit platformei Downdetector, numeroase persoane au semnalat dificultăți în accesarea serviciului, transmite tvn.md.

Utilizatorii susțin că nu pot accesa Facebook nici prin intermediul browserului web, nici prin aplicația mobilă. În unele cazuri, platforma este complet indisponibilă, iar în altele funcționează cu întreruperi sau se încarcă foarte greu.

Pe lângă România, probleme similare au fost raportate și în Norvegia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Algeria, Argentina și Thailanda.

Deocamdată, compania Meta, care deține Facebook, nu a oferit o explicație oficială privind cauza defecțiunilor și nici un termen estimativ pentru remedierea situației.

Utilizatorii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale și să verifice starea serviciului pe platforme specializate precum Downdetector.