theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvn.md logotvn
12 Iunie 2026, 17:20
5 670
Copiază linkul
Link copiat

Facebook are probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în Moldova

Rețeaua de socializare Facebook întâmpină probleme de funcționare în această perioadă, afectând utilizatori din România și din alte state ale lumii.

Facebook are probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în Moldova.
Facebook are probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în Moldova.

Potrivit platformei Downdetector, numeroase persoane au semnalat dificultăți în accesarea serviciului, transmite tvn.md

Utilizatorii susțin că nu pot accesa Facebook nici prin intermediul browserului web, nici prin aplicația mobilă. În unele cazuri, platforma este complet indisponibilă, iar în altele funcționează cu întreruperi sau se încarcă foarte greu.

Pe lângă România, probleme similare au fost raportate și în Norvegia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Algeria, Argentina și Thailanda.

Deocamdată, compania Meta, care deține Facebook, nu a oferit o explicație oficială privind cauza defecțiunilor și nici un termen estimativ pentru remedierea situației.

Utilizatorii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale și să verifice starea serviciului pe platforme specializate precum Downdetector.

Sursă
tvn.md logotvn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici