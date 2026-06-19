Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân intră într-o nouă etapă: Contractul de supervizare a lucrărilor, semnat.

Contractul pentru supervizarea lucrărilor de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân și modernizarea străzilor Industrială și Mesager din Capitală a fost semnat vineri, 19 iunie.

În urma unei licitații internaționale organizate conform procedurilor BERD, compania Eptisa România a fost desemnată să asigure suportul pentru implementarea proiectului și supervizarea lucrărilor pe o perioadă de 48 de luni. Compania va avea rolul de inginer FIDIC, urmând să monitorizeze costurile, termenele de execuție, calitatea lucrărilor, precum și respectarea standardelor de mediu și siguranță, transmite realitatea.md.

Primarul Ion Ceban a declarat că este cel mai amplu proiect de dezvoltare urbană realizat până acum în Chișinău, susținând că acesta va contribui la extinderea Capitalei.

„Un proiect de o asemenea amploare nu a mai existat în istoria Chișinăului de la construcția orașului. Nu este vorba doar despre construcția unor străzi, dar despre extinderea Capitalei”, a menționat edilul.

În perioada următoare urmează să fie semnat contractul pentru lucrările la primul lot, care vizează extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân. Pentru lotul doi, ce prevede modernizarea străzii Industrială, procedura de licitație este încă în desfășurare. Proiectul are o valoare totală estimată la 74,3 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de lei, și este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).



