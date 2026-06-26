Export ilegal de echipamente cu dublă utilizare către Rusia, investigat de SIS și PCCOCS.

O companie din Republica Moldova este investigată pentru exportul ilegal de echipamente cu dublă utilizare către entități din Federația Rusă aflate sub sancțiuni internaționale.

În cadrul dosarului, procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate au efectuat percheziții la sediul companiei și la domiciliile persoanelor vizate, informează ipn.md.

Potrivit SIS și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, schema ar fi funcționat începând cu anul 2022 și ar fi vizat exportul unor sisteme de control și măsurare destinate motoarelor aeronavelor de instruire și de luptă către companii afiliate complexului militar-industrial al Federației Ruse. Valoarea totală a exporturilor depășește 21 de milioane de lei.

Oamenii legii susțin că pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor, acestea ar fi fost declarate autorităților vamale drept „aparate de reciclare a deșeurilor”, iar beneficiarul final ar fi fost disimulat prin intermediul unei companii create în Federația Rusă.

În urma celor șase percheziții desfășurate pe 24 iunie, oamenii legii au ridicat componente ale sistemelor de control și măsurare, echipamente informatice, telefoane mobile, documente tehnice și contracte considerate relevante pentru anchetă. Bunurile și înscrisurile urmează să fie supuse expertizelor și examinate în cadrul urmăririi penale.