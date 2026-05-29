Expert: Numărul nașterilor în Moldova s-a înjumătățit, iar unul din șase cupluri este infertil

Amânarea maternității, poluarea mediului înconjurător și un stil de viață nesănătos contribuie tot mai mult la dificultățile cu care se confruntă cuplurile în a concepe un copil, iar după vârsta de 40 de ani șansele de sarcină obținută prin fertilizarea in vitro (FIV) scad semnificativ, susțin specialiștii, transmite Radio Moldova.

Dacă la începutul anilor ’90 se nășteau anual circa 50.000 de copii, în 2025 s-au născut doar 22.000 de copii. Acum zece ani se nășteau aproximativ 38.000 – 39.000 de copii pe an, iar scăderea actuală a natalității este semnificativă, deoarece numărul nașterilor s-a redus practic la jumătate, constată Veaceslav Moșin, doctor habilitat în științe medicale, expert în domeniul fertilizării in vitro.

„Rata natalității este sub nivelul minim de înlocuire a populației, să zicem așa, deoarece este de 1,6. Se spune că în Europa este și mai mică, da, sunt de acord, dar în Europa există imigranți care vin chiar din Moldova, România, Ucraina, iar acest deficit demografic este compensat acolo, în special datorită tinerilor. Însă în Moldova se observă un exod al tinerilor, iar noi ne confruntăm cu un dezechilibru – mulți bătrâni, tot mai puțini tineri, iar oamenii pleacă. De asemenea, se adaugă infertilitatea, care este o problemă foarte acută în întreaga lume, inclusiv în Republica Moldova. Au fost unele studii care arătau că nivelul infertilității în Moldova este chiar mai mare – 20-25%”, a menționat Veaceslav Moșin.

Potrivit medicului, cauzele infertilității devin tot mai complexe și includ atât factori feminini, cât și masculini, precum și influența mediului înconjurător și a stilului de viață.