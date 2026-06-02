2 Iunie 2026, 17:03
Expedierile poștale către Emiratele Arabe Unite au fost reluate
Poșta Moldovei a anunțat reluarea recepționării trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura permite din nou expedierea corespondenței și coletelor către această destinație.
Potrivit instituției, sunt acceptate toate categoriile de trimiteri poștale internaționale, inclusiv poșta de scrisori, coletele și trimiterile EMS. Serviciul a fost repus în funcțiune pentru clienții care doresc să expedieze bunuri sau documente în Emiratele Arabe Unite, transmite noi.md.
Reprezentanții Poștei Moldovei au informat că recepționarea trimiterilor a fost reluată în condiții obișnuite, fără a fi anunțate restricții suplimentare pentru această destinație.