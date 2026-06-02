theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
2 Iunie 2026, 17:03
1 963
Copiază linkul
Link copiat

Expedierile poștale către Emiratele Arabe Unite au fost reluate

Poșta Moldovei a anunțat reluarea recepționării trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura permite din nou expedierea corespondenței și coletelor către această destinație.

Expedierile poștale către Emiratele Arabe Unite au fost reluate.
Expedierile poștale către Emiratele Arabe Unite au fost reluate.

Potrivit instituției, sunt acceptate toate categoriile de trimiteri poștale internaționale, inclusiv poșta de scrisori, coletele și trimiterile EMS. Serviciul a fost repus în funcțiune pentru clienții care doresc să expedieze bunuri sau documente în Emiratele Arabe Unite, transmite noi.md.

Reprezentanții Poștei Moldovei au informat că recepționarea trimiterilor a fost reluată în condiții obișnuite, fără a fi anunțate restricții suplimentare pentru această destinație.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici