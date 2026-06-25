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25 Iunie 2026, 16:25
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Exercițiul „Scutul Păcii”: Tehnica militară se va deplasa pe drumurile din R. Moldova

În centrele de instruire ale Armatei Naționale a Moldovei, în perioada 22 iunie - 4 iulie, se desfășoară exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026”.

Exercițiul „Scutul Păcii”: Tehnica militară se va deplasa pe drumurile din R. Moldova.
Exercițiul „Scutul Păcii”: Tehnica militară se va deplasa pe drumurile din R. Moldova.

Exercițiul are drept scop „consolidarea capacităților operaționale ale efectivului din Batalionul 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”, verificarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul Conceptului Capabilităților Operaționale (OCC), precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali”.

Astfel, militarii și carabinierii sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice misiunilor internaționale de menținere a păcii, cum ar fi: acordarea primului ajutor medical, patrularea, convoiul și escorta, evacuarea medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice.

Pentru desfășurarea exercițiilor, în perioada indicată, pe drumurile naționale vor circula tehnică militară și personal între unitățile militare și poligoanele de instruire.

Ministerul Apărării a menționat că certificarea conform programului OCC este o condiție obligatorie pentru participarea Armatei Naționale la misiunile de menținere a păcii sub egida ONU, inclusiv misiunea KFOR din Kosovo și alte operațiuni internaționale.

Republica Moldova s-a alăturat programului OCC în 2007. Exercițiul „Scutul Păcii 2026” este organizat în conformitate cu Planul de activitate externă al Ministerului Apărării pentru anul curent.

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