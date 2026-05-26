ipn
26 Mai 2026, 13:03
553
Examinarea recursului în dosarul de condamnare a lui Plahotniuc va începe în august

Curtea de Apel Centru a stabilit data primei ședințe la care va fi examinat recursul în dosarul „Frauda bancară”. Ședința este programată pentru 24 august.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor, cauza va fi examinată de un complet condus de judecătorul Denis Băbălău, transmite ipn.md.

Sentința primei instanțe a fost contestată atât de procurori, cât și de avocații inculpatului. Procuratura Anticorupție consideră pedeapsa prea blândă și solicită majorarea acesteia la 25 de ani de închisoare, conform cererii inițiale.

Apărarea, la rândul său, susține că decizia este ilegală și nu se bazează pe probe solide.

Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pe 22 aprilie, prin cumul al pedepselor, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Acesta nu a fost prezent la ședința de pronunțare.

