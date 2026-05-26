Examinarea raportului de evaluare a judecătoarei Angela Catană, amânată după spitalizarea acesteia.

Despre aceasta a anunțat membra Consiliului Superior al Magistraturii, Aliona Miron, în cadrul ședinței de astăzi.

„Avem pe cauza dată trei cereri de amânare. 1- Volumul mare de lucru. 2 - Decesitatea de a-și anagaja un avocat. 3 - O cerere prin care invocată că la data de 25 mai a fost internată în spital”, a declarat Aliona Miron în timpul ședinței.

Cu o zi înainte de examinarea raportului Comisiei Vetting, ex-vicepreședinta interimară a Judecătoriei Chișinău, Angela Catană, a anunțat în cadrul unei ședințe de judecată că își încheie cariera de magistrat.

„Mâine, pe ordinea de zi a ședinței (n.r. CSM) e stabilită examinarea raportului Comisiei Vetting în privința mea. Cred că soluția este predictibilă. Îmi închei cariera cu demnitate, rezultatul de mâine e previzibil, nu aștept nimic nou, dar dreptatea, ca uleiul, mereu va ieși la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Eu am avut un caz de câștig la CtEDO și cred că voi mai avea”, a menționat judecătoarea.