Examene și diplome contra cost: Doi decani ai Universității de Stat din Comrat, reținuți.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie ai Universității de Stat din Comrat, suspectați de luare de mită.

Potrivit serviciului de presă al CNA, conducerea universității a ajutat studenții, inclusiv pe cei străini, să promoveze examenele și să obțină note fără a frecventa cursurile, iar rectorul instituției este în prezent cercetat în libertate, transmite rupor.md.

Anchetatorii au documentat un sistem ilegal de obținere a banilor pentru promovarea în procesul de studii. Conducătorii facultăților primeau mită pentru promovarea testelor și susținerea sesiunilor, precum și pentru elaborarea și vânzarea lucrărilor de diplomă gata făcute. O astfel de „diplomă la cheie” costa aproximativ 10.000 de lei. Pentru acumularea probelor, oamenii legii au efectuat percheziții ample în birouri, automobile și locuințele suspecților.

În prezent, ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă. Autoritățile reamintesc că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Universitatea de Stat din Comrat este principala instituție de învățământ superior din sudul Moldovei și principalul centru științific al Găgăuziei.