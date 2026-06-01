Euractiv: Scenariul unirii Moldovei cu România este cu dificultăți politice.

Specialiștii au reamintit că, săptămâna trecută, după ce președinta Maia Sandu a primit Ordinul de Merit al Parlamentului European, ea a declarat că Chișinăul va „lua în considerare alte opțiuni” dacă candidatura sa la Uniunea Europeană va stagna, transmite infotag.md.

„Aceasta este cel puțin a treia oară în acest an când Sandu a ridicat public posibilitatea ca Moldova să se alăture României pe scena internațională”, se arată în text.

Publicația îl citează pe fostul viceministru de Externe al României și consilier prezidențial, Iulian Fota, care a declarat: „Dreptul internațional permite schimbarea pașnică a frontierelor dacă ambele țări sunt de acord, deci nu există nicio dispută aici.”

Sprijinul pentru reunificare este de aproximativ 40% în Republica Moldova, unde aproximativ 850.000 din cei 2,4 milioane de locuitori ai țării dețin pașapoarte românești.

Unii experți consideră declarațiile lui Sandu despre reunificare ca un semnal îndreptat către Bruxelles.

Expertul moldovean Dionis Cenușa consideră că Sandu încearcă să se protejeze politic înaintea viitoarelor alegeri dacă termenul-limită de aderare la UE este amânat.

„Președintele înțelege perfect că aderarea la UE este puțin probabilă înainte sau chiar după 2030”, a spus el.

Potrivit acestuia, Sandu folosește perspectiva reunificării cu România pentru a pune presiune pe Bruxelles.

El a adăugat că influența Bisericii Române, o limbă comună și investițiile românești tot mai mari în infrastructura transfrontalieră creează condițiile pentru un astfel de scenariu, deși o anumită rezistență în cadrul unei părți a societății moldovenești face încă puțin probabilă reunificarea.