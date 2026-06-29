Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai întreprinderii Moldelectrica. Avertismentul instituției.

Au fost semnalate noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute utilizează apeluri telefonice, mesaje SMS, aplicații de mesagerie, rețele sociale sau e-mail și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai Moldelectrica.

Scopul acestor acțiuni este obținerea frauduloasă a datelor cu caracter personal, a informațiilor bancare, a codurilor de verificare sau inducerea în eroare a cetățenilor prin intermediul unor linkuri și pagini false, susțin reprezentanții instituției, transmite zdg.md.

În acest context, Î.S. „Moldelectrica” precizează următoarele:

Î.S. „Moldelectrica” NU furnizează servicii de distribuție sau facturare a energiei electrice către consumatorii finali;

Î.S. „Moldelectrica” NU solicită telefonic, prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie date din actele de identitate, informații bancare, parole, coduri OTP sau fotografii ale documentelor personale;

Reprezentanții întreprinderii NU transmit linkuri pentru actualizarea datelor personale, efectuarea plăților sau verificarea conturilor”, se spune într-un comunicat al întreprinderii.

Instituția recomandă:

Nu accesați linkuri primite din surse necunoscute;

Nu comunicați date personale sau bancare persoanelor care vă contactează prin telefon sau online;

Nu transmiteți coduri de confirmare primite prin SMS;

Verificați întotdeauna autenticitatea informațiilor doar prin canalele oficiale.

„Dacă ați fost contactat de persoane care pretind că reprezintă Î.S. „Moldelectrica” și vă solicită astfel de informații, întrerupeți imediat conversația și sesizați autoritățile competente. Protejați-vă datele personale! Fiți vigilenți și verificați întotdeauna sursa informațiilor înainte de a furniza orice date confidențiale”, atenționează întreprinderea.