theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
zdg.md logozdg
29 Iunie 2026, 15:30
4 233
Copiază linkul
Link copiat

Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai întreprinderii Moldelectrica. Avertismentul instituției

Au fost semnalate noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute utilizează apeluri telefonice, mesaje SMS, aplicații de mesagerie, rețele sociale sau e-mail și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai Moldelectrica.

Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai întreprinderii Moldelectrica. Avertismentul instituției.
Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai întreprinderii Moldelectrica. Avertismentul instituției.

Scopul acestor acțiuni este obținerea frauduloasă a datelor cu caracter personal, a informațiilor bancare, a codurilor de verificare sau inducerea în eroare a cetățenilor prin intermediul unor linkuri și pagini false, susțin reprezentanții instituției, transmite zdg.md.

În acest context, Î.S. „Moldelectrica” precizează următoarele:

  • Î.S. „Moldelectrica” NU furnizează servicii de distribuție sau facturare a energiei electrice către consumatorii finali;
  • Î.S. „Moldelectrica” NU solicită telefonic, prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie date din actele de identitate, informații bancare, parole, coduri OTP sau fotografii ale documentelor personale;
  • Reprezentanții întreprinderii NU transmit linkuri pentru actualizarea datelor personale, efectuarea plăților sau verificarea conturilor”, se spune într-un comunicat al întreprinderii.

Instituția recomandă:

  • Nu accesați linkuri primite din surse necunoscute;
  • Nu comunicați date personale sau bancare persoanelor care vă contactează prin telefon sau online;
  • Nu transmiteți coduri de confirmare primite prin SMS;
  • Verificați întotdeauna autenticitatea informațiilor doar prin canalele oficiale.

„Dacă ați fost contactat de persoane care pretind că reprezintă Î.S. „Moldelectrica” și vă solicită astfel de informații, întrerupeți imediat conversația și sesizați autoritățile competente. Protejați-vă datele personale! Fiți vigilenți și verificați întotdeauna sursa informațiilor înainte de a furniza orice date confidențiale”, atenționează întreprinderea.

Sursă
zdg.md logozdg
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici