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noi.md logonoi
29 Iunie 2026, 14:03
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Escrocii își perfecționează metodele: Autoritățile trag un semnal de alarmă

Peste 1,3 milioane de apeluri frauduloase au fost blocate în Republica Moldova în primele cinci luni ale anului, pe fondul intensificării măsurilor de combatere a înșelătoriilor prin telefon.

Escrocii își perfecționează metodele: Autoritățile trag un semnal de alarmă.
Escrocii își perfecționează metodele: Autoritățile trag un semnal de alarmă.

În spatele acestei cifre se află un fenomen aflat în continuă extindere. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM), mecanismele tehnice introduse împreună cu operatorii de telefonie au permis blocarea a peste 1.367.000 de apeluri frauduloase din aproximativ 19 milioane de apeluri internaționale recepționate în țară, transmite noi.md.

Reprezentanții instituției spun că infractorii își schimbă permanent tacticile și profită de încrederea oamenilor. Ei folosesc tehnici de inginerie socială pentru a convinge victimele să divulge parole, coduri bancare sau alte informații confidențiale, apelând la identități false și scenarii credibile.

Pentru a limita numărul acestor tentative, operatorii de telefonie și Poliția Republicii Moldova au lansat campanii de avertizare prin SMS și au creat opțiuni prin care utilizatorii pot raporta rapid apelurile suspecte. În paralel, furnizorii de comunicații lucrează la implementarea unor noi standarde tehnice care să permită identificarea mai eficientă a apelurilor frauduloase.

ARCOM avertizează că următoarea provocare vine din utilizarea inteligenței artificiale. Potrivit instituției, escrocii pot crea mesaje și conversații tot mai convingătoare, folosind informații colectate de pe rețelele sociale. În plus, o parte dintre tentative se mută pe aplicațiile de mesagerie și alte platforme online, unde posibilitățile de intervenție ale operatorilor sunt mai reduse.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să trateze cu prudență orice apel sau mesaj prin care li se solicită date personale, parole ori transferuri de bani. Potrivit ARCOM, cea mai eficientă metodă de protecție rămâne verificarea informațiilor și evitarea furnizării datelor confidențiale către persoane necunoscute, indiferent de identitatea pe care acestea pretind că o au.

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