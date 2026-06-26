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politia.md logopolitia
26 Iunie 2026, 18:54
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Escrocii au furat peste un milion de lei din buzunarele moldovenilor în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat un caz de fraudă telefonică, iar alte cinci cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum.

Escrocii au furat peste un milion de lei din buzunarele moldovenilor în ultimele 24 de ore.
Escrocii au furat peste un milion de lei din buzunarele moldovenilor în ultimele 24 de ore.

În plus, alte cinci persoane au raportat infracțiuni similare comise anterior.

Potrivit Poliției, prejudiciul total depășește un milion de lei.

Escrocii au acționat prin apeluri telefonice și aplicația WhatsApp, prezentându-se drept angajați ai băncilor sau ai altor instituții și convingând victimele să transfere bani, să contracteze credite ori să predea numerarul unor pretinși curieri.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat este de peste 700.000 de lei, bani proveniți din economiile unei persoane care a fost indusă în eroare de falși reprezentanți ai unei instituții financiare.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, în ultimele 24 de ore au fost prevenite 208 tentative de escrocherie telefonică.

Poliția reamintește că angajații băncilor nu solicită niciodată telefonic transferuri de bani, comunicarea codurilor de securitate, instalarea de aplicații sau predarea de numerar persoanelor necunoscute. În caz de suspiciune de înșelăciune, cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat convorbirea și să anunțe incidentul la numărul 112.

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