Escrocii au furat 75 de milioane de lei într-un an: BNM pregătește noi măsuri de protecție.

Infractorii au cauzat prejudicii de aproape 75 de milioane de lei în urma operațiunilor frauduloase cu instrumente de plată în Moldova în 2023.

Acest lucru reiese din datele prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în răspunsul oferit redacției portalului Bani.

Datele arată că anul trecut au fost raportate aproximativ 32.000 de fraude cu carduri bancare, care au generat pierderi de circa 24,9 milioane de lei, precum și aproape 2.900 de fraude prin instrumente de plată electronice cu acces la distanță (IPAD), soldate cu prejudicii de aproximativ 49,9 milioane de lei.

Deși fraudele prin IPAD au fost de peste 11 ori mai puține decât cele cu carduri, acestea au produs pagube de două ori mai mari. Calculat per incident, prejudiciul mediu în cazul fraudelor IPAD depășește 17.000 de lei, comparativ cu aproximativ 780 de lei în cazul fraudelor cu carduri.

Per total, în 2025 au fost înregistrate aproape 34.900 de fraude, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 96 de tentative sau cazuri de fraudă în fiecare zi.

În răspunsul transmis BANI.MD, BNM precizează că fenomenul fraudelor financiare evoluează rapid, iar metodele utilizate de escroci devin tot mai sofisticate. În acest context, banca centrală afirmă că a consolidat cerințele privind identificarea la distanță a clienților (e-KYC), autentificarea strictă (SCA) și securizarea instrumentelor de plată utilizate online.

Totodată, instituția examinează, împreună cu prestatorii de servicii de plată și alte autorități, introducerea unor măsuri suplimentare de protecție. Printre acestea se numără sisteme mai performante de detectare a tranzacțiilor cu risc ridicat, avertizări proactive pentru clienți și verificări suplimentare înainte de autorizarea unor operațiuni suspecte.

Potrivit BNM, instituțiile financiare au obligația legală să monitorizeze utilizările frauduloase sau suspecte ale instrumentelor de plată și, în funcție de nivelul de risc identificat, pot bloca sau restricționa tranzacțiile suspecte.